Avetrana, è polemica: serie tv cancellata prima della messa in onda?

La serie tv “Avetrana – Qui non è Hollywood” sta generando infuocate polemiche ancor prima del suo debutto su Disney+, previsto per il prossimo 25 ottobre.

Il Comune di Avetrana, rappresentato dal sindaco Antonio Iazzi, ha presentato ricorso per chiedere la sospensione dello show, oltre ad una modifica del titolo, temendo possibili danni d’immagine per la cittadina pugliese.

Aleggia la preoccupazione che la serie su Avetrana, incentrata sull’omicidio di Sarah Scazzi del 2010, rafforzi i pregiudizi negativi del pubblico.

Avetrana – Qui non è Hollywood: quando e dove vederla

Uno dei principali punti sollevati riguarda proprio il titolo della serie, che secondo gli avvocati potrebbe mettere in cattiva luce il luogo più che portare l’attenzione sul crimine stesso. I legali sostengono che sia necessario visionare il prodotto in anteprima per capire se Avetrana venga rappresentata in modo diffamatorio, come una comunità chiusa, arretrata ed omertosa, in contraddizione con la realtà. Questa paura sembra essere alimentata anche dalle prime recensioni pubblicate online, da cui è emersa l’idea di una cittadina “silente e spaventosa”, abitata da inquietanti “mostri della porta accanto”, in contrasto con i valori di accoglienza ed ospitalità che il sindaco intende difendere.

D’altra parte, il progetto televisivo diretto da Pippo Mezzapesa mira a raccontare in maniera dettagliata la vicenda del delitto di Sarah Scazzi attraverso il punto di vista dei diversi protagonisti. Con un cast di spicco, la già discussa serie tv ripercorre il tragico caso che coinvolse la giovane ragazza ed i suoi familiari, le cui dinamiche scioccarono il pubblico italiano. Tuttavia, nonostante la qualità produttiva e il cast prestigioso, resta la preoccupazione che il racconto possa rivangare vecchi pregiudizi, complicando gli sforzi della comunità di Avetrana per ripulire la propria immagine.

In ogni caso, per adesso non è giunta alcuna notizia in merito alla possibile sospensione o cancellazione della serie tv. Pertanto, sarà regolarmente possibile vedere “Avetrana – Qui non è Hollywood” su Disney+ dal 25 ottobre.