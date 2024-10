Avetrana: dove vedere in streaming la serie tv su Sarah Scazzi

La serie tv “Avetrana – Qui non è Hollywood” si prepara a debuttare il prossimo 25 ottobre e sarà possibile vederla in streaming su Disney+.

Tratta dal libro “Sarah: la ragazza di Avetrana” scritto da Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni, la già discussa serie tv ripercorre uno dei casi di cronaca nera più sconvolgenti degli ultimi anni: l’omicidio di Sarah Scazzi, avvenuto il 26 agosto 2010 nel piccolo paese salentino di Avetrana.

Avetrana – Qui non è Hollywood: cast e polemiche

Parliamo di una delle serie tv più attese per il mese di ottobre. La storia segue le vicende legate al delitto di Avetrana ed alla tragica scomparsa di Sarah Scazzi, quindicenne all’epoca dei fatti, e l’intensa ricerca che in breve tempo si è trasformata in un morboso spettacolo per tv e giornali. Sarah è stata ritrovata morta dopo 42 giorni, sepolta in un pozzo, e il caso ha visto protagonisti sua cugina Sabrina Misseri, sua zia Cosima Serrano, e suo zio Michele Misseri, che finirono coinvolti in un lungo processo mediatico e giudiziario. Il cast della serie include:

Vanessa Scalera nel ruolo di Cosima Misseri

Paolo De Vita nei panni di Michele Misseri

Giulia Perulli come Sabrina Misseri

Federica Pala interpreta Sarah Scazzi

Imma Villa è Concetta Serrano, madre di Sarah

Anna Ferzetti veste i panni della giornalista Daniela

Giancarlo Commare nel ruolo di Ivano Russo

La regia è affidata a Pippo Mezzapesa, che ha collaborato alla sceneggiatura con Antonella Gaeta e Davide Serino, potendo inoltre contare sul supporto degli autori del libro originale.

Le polemiche non sono mancate. Nonostante il grande interesse, la serie ha già suscitato molte critiche non solo da parte del pubblico che ha già visto il trailer ma anche dal sindaco di Avetrana, Antonio Iazzi, che ha dichiarato a La Repubblica di non essere stato consultato riguardo l’uso del nome della città nella locandina. Iazzi ha poi espresso preoccupazioni per il potenziale impatto negativo che la serie potrebbe avere sull’immagine del paese, dichiarando che insieme ai suoi avvocati valuterà se procedere legalmente contro la produzione di “Avetrana – Qui non è Hollywood”.