Avete notato il down di Instagram?

Instagram è andato in “down” per un po' di minuti qualche ora fa. Per molti utenti è stato inattivo ma per fortuna il problema è stato risolto.

Instagram: ci sono ancora problemi, di nuovo

Ancora una volta, Instagram sembra riscontrare alcuni problemi lato server. Gli utenti hanno segnalato su Twitter poche ore fa che Instagram è stato inattivo o che non ha funzionato parzialmente. Fortunatamente, pochi minuti dopo il bug è stato risolto ed è tornato operativo al 100%. Il problema è stato risolto intorno alle 21:00 ET. In America le segnalazioni sono state frequentissime. Voi avete notato qualcosa di strano?

Secondo DownDetector, migliaia di utenti hanno iniziato a segnalare problemi con la piattaforma intorno alle 19:40 (orario locale americano) e da allora il numero di segnalazioni è cresciuto. Su Twitter e altri social network, nell'ultima ora sono stati condivisi diversi post su “Instagram Down“, poiché le persone non sono state in grado di utilizzare l'app Instagram.

Personalmente ho riscontrato una lentezza eccessiva dell'app ma essendo notte non ci ho fatto caso più di tanto. La visualizzazione delle Stories e il caricamento del feed erano caricavano all'infinito ma non mostravano nulla.

Meta (che ora è il nome della società che possiede Instagram oltre a Facebook, Messenger e Oculus) deve ancora confermare se c'è stata un'interruzione diffusa o se era contestuale solo ad alcuni territori. Intanto, se non riuscite ancora ad utilizzare la piattaforma, scriveteci subito e fatecelo sapere.

Voi avete avuto problemi nelle scorse ore? Speriamo che, non ci siano down simili, ancora.