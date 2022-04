Auricolari Xiaomi, suono e batteria al top: vera FOLLIA ad appena 25€

Gli auricolari Bluetooth Xiaomi riproducono un suono di altissima qualità e fanno affidamento su una considerevole durata della batteria. Inoltre, sono sorprendentemente comodi da indossare poiché riescono ad adattarsi perfettamente alla forma delle orecchie. Nessuna stanchezza, anche dopo ore di utilizzo no stop.

Non perdere questa ghiotta opportunità, prima che il prezzo torni a salire: fai subito il tuo ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto inaspettato, saranno tuoi con appena 25,99 euro.

Auricolari Bluetooth Xiaomi in offerta su Amazon ad un prezzo bassissimo

Con gli auricolari wireless Xiaomi potrai goderti al meglio la tua musica preferita, effettuando anche telefonate sempre chiare e comprensibili per gli interlocutori grazie ai doppi microfoni integrati ed all'efficace sistema di cancellazione del rumore.

Il design semi-in-ear degli auricolari Xiaomi assicura la massima ergonomia in fase di utilizzo. Notevoli performance anche dal punto di vista dell'autonomia: 5 ore in riproduzione con un ciclo di ricarica completo, per un totale di 20 ore facendo ricorso all'immancabile pratica custodia.

Le unità disponibili termineranno a breve. Lasciati tentare dalla convenienza e metti nel carrello i tuoi nuovi auricolari Bluetooth Xiaomi: oltre ad un notevole risparmio, li riceverai a casa in pochissimi giorni.