Auricolari wireless Tozo T6: 45 ore di audio, IPX8 e controlli touch (28€)

È da un po’ di tempo che stai valutando i vari modelli di cuffiette Bluetooth per scegliere quella con il migliore rapporto qualità prezzo? Allora lascia che ti dia una mano segnalandoti questa straordinaria promozione di Amazon. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello gli auricolari wireless Tozo T6 a soli 28 euro circa, invece che 32,99 euro. Per averli a questo prezzo applica il coupon visibile in pagina.

Così facendo puoi beneficiare di uno sconto del 15% e risparmiare su un prezzo già non altissimo. Con queste cuffiette senza fili potrai fare di tutto, ascoltare musica, fare chiamate, guardare video e fare sport.

Auricolari wireless TOP a prezzo molto più basso

Nonostante il costo sia veramente a terra gli auricolari wireless Tozo T6 sono di ottima qualità. Hanno un peso di soli 4,5 grammi e praticamente spariscono quando li metti nelle orecchie. Isolano bene dal rumore esterno e sono comodissimi. Regalano un suono eccellente sia per ascoltare musica che per fare chiamate.

Godono di una batteria che dura fino a 10 ore con una singola ricarica e per ben 40 ore con la custodia che tra l’altro potrai ricaricare anche in modalità wireless. Possiedono dei comodi comandi touch per gestire le tracce musicali, rispondere alle chiamate e regolare i volumi. Sono resistenti all’acqua con certificazione di grado IPX8 e quindi le puoi usare tranquillamente per fare sport. Inoltre la connessione Bluetooth 5.3 garantisce una bassissima latenza e un accoppiamento veloce con i tuoi dispositivi.

Che stai aspettando dunque? A una cifra del genere li vorranno tutti e l’offerta sparirà in poco. Quindi vai subito su Amazon e acquista i tuoi auricolari wireless Tozo T6 a soli 28 euro circa, invece che 32,99 euro. Per averli a questo prezzo ricordati di applicare il coupon visibile in pagina. Quanto costa la spedizione? Nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.