Auricolari wireless top a prezzi più bassi: ecco la lista dei migliori

Di auricolari wireless ce ne sono davvero tanti ma oggi abbiamo deciso di analizzare con attenzione quelli che presentano delle ottime caratteristiche e nello stesso tempo abbiano prezzi accessibili. Il risultato di questa attenta valutazione sono 5 modelli eccezionali che non puoi perderti. Dunque dai subito un’occhiata al tuo preferito e goditi l’offerta di Amazon prima che sparisca.

Auricolari wireless da 10 e lode a prezzi convenienti

Partiamo da un modello base che offre però un rapporto qualità prezzo davvero imbattibile. Si tratta di Xiaomi Redmi Buds 4 Lite che puoi acquistare su Amazon a soli 16,99 euro. Godono della cancellazione del rumore con intelligenza artificiale, 20 ore di autonomia e la tecnologia Bluetooth 5.3.

Molto vicini come fascia di prezzo ci sono i bellissimi OPPO Enco Buds 2 che, grazie allo sconto del 60% li potrai avere a soli 19,99 euro, invece che 49,99 euro. Hanno comodi comandi touch, un audio più bilanciato e una batteria che dura fino a 28 ore.

Il terzo modello che vogliamo portare la tua attenzione è Sony WF-C500, con un design innovativo ed ergonomico che riesce a essere estremamente discreto. Sono resistenti all’acqua con certificazione di grado IPX4 e godono della tecnologia DSEE che ti permette di ascoltare la tua musica preferita al meglio. Ora le puoi acquistare a soli 46,99 euro, invece che 99,99 euro.

Un altro modello da tenere in considerazione per l’ottimo rapporto qualità prezzo sono Samsung Galaxy Buds FE. Si presentano con un design estremamente ergonomico e regalano bassi più profondi. Sono dotati di cancellazione attiva del rumore, controlli touch e una super batteria che garantisce fino a 30 ore di riproduzione. Li puoi mettere nel tuo carrello a soli 64,95 euro con lo sconto del 40%.

Per ultimo abbiamo lasciato una perla rara, le mitiche AirPods di seconda generazione con custodia di ricarica tramite cavo che potrai acquistare a soli 109 euro, invece che 149 euro. Grazie al chip H1 riuscirai a sentire sempre un suono pulito e ad avere una connessione a bassissima latenza. Godono di una batteria che dura per 5 ore con una sola ricarica e 24 ore grazie alla custodia.

Immagino che avrai già deciso quali sono i migliori articolari wireless per te però fai in fretta perché questi sconti non dureranno in eterno. E ricordati che se sei abbonato ad Amazon Prime potrai godere delle spedizioni gratuite. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo subito cliccando qui.