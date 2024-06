Auricolari Wireless Philips: audio potente a soli 29€ su MediaWorld

Forse sei ancora in tempo per acquistare i fantastici Auricolari Wireless Philips a soli 29€, invece di 49,99€. Il design è eccezionale. Infatti, la loro forma ergonomica non solo li rende moderni, ma anche estremamente comodi da indossare per tutto il giorno. E poi hanno un suono potente e immersivo.

Questa offerta la trovi in esclusiva su MediaWorld. Noi ti consigliamo di acquistarli immediatamente prenotando un ritiro gratuito presso il negozio più vicino a te. Solitamente ci vogliono solo 30 minuti circa di attesa dalla conferma dell’ordine. Se vuoi, con soli 2,99€ in più, ti arrivano direttamente a casa.

Auricolari Wireless Philips: qualità e potenza per tutte le orecchie

Gli Auricolari Wireless Philips una volta indossati sembrano fatti su misura per te. Basta solo selezionare la taglia corretta dei morbidi tappi in silicone tra quelle disponibili nella confezione. Grazie alla custodia di ricarica compatta, perfetta quando viaggi, assicurano fino a 12 ore di autonomia.

Essendo resistenti a schizzi e sudore, grazie ai materiali di classificazione IPX4, li indossi anche quando piove o ti stai allenando. I potenti driver da 6 mm regalano un suono estremamente potente, dai bassi profondi e dagli alti cristallini. Goditi la tua musica preferita emozionandoti ad ogni nota.

I morbidi cuscinetti in silicone sono intercambiabili e assicurano una forte presa. Si inseriscono in modo preciso e sicuro nel tuo condotto uditivo per garantirti un’immersione ideale durante l’ascolto riducendo i rumori esterni. Acquistali adesso a soli 29€, invece di 49,99€.