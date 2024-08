Auricolari wireless OnePlus Nord Buds 2 al MINIMO STORICO su Amazon

Hai deciso di acquistare degli auricolari wireless di qualità ma non sai quale sia il modello migliore con tanti che ce ne sono? Allora lascia che ti aiuti segnalandoti questa promozione pazzesca. Se vai ora su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello OnePlus Nord Buds 2 a soli 44,20 euro, invece che 69 euro.

Forse potresti non vederlo ma tieni presente che sul prezzo di partenza c’è uno sconto del 36% e dunque ora risparmi più di 25 euro sul totale. Inoltre considera anche che si tratta del minimo storico, per cui sicuramente a questa cifra li vorranno tutti e le unità disponibili spariranno in un istante.

OnePlus Nord Buds 2 al prezzo più basso di sempre

Gli auricolari wireless OnePlus Nord Buds 2 a questo prezzo sono da prendere al volo. Grazie al loro design estremamente compatto e leggero li puoi usare per tutto il giorno senza che ti diano fastidio. Hanno comodissimi inserti in silicone che si adattano al tuo orecchio e isolano molto bene dal rumore sesterno.

Godono della cancellazione del rumore fino a 25 dB e hanno bassi potenti per un audio immersivo. Si connettono velocemente ai tuoi dispositivi appena li estrai dalla custodia e garantiscono un accoppiamento molto stabile. Sono resistenti all’acqua con certificazione di grado IP55 e hanno una batteria in grado di durare per 7 ore con una sola ricarica e 36 ore utilizzando la custodia.

Non c’è dubbio, sono tra i migliori auricolari che puoi acquistare oggi. Dunque non farti scappare l’occasione. Vai subito su Amazon e acquista i tuoi OnePlus Nord Buds 2 a soli 44,20 euro, invece che 69 euro. Completa l’ordine adesso e li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.