Auricolari wireless Blackview AirBuds 7 in DOPPIO SCONTO, ora a 17€

Stai cercando degli auricolari wireless di qualità che costino il meno possibile? Allora la tua ricerca oggi può dirsi conclusa. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Blackview AirBuds 7 a soli 17,99 euro, invece che 59,99 euro. Per poterli avere a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina e inserisci il codice promozionale NJWDE9QV al momento del pagamento.

Sembra impossibile ma ti assicuro che è tutto vero. Siamo di fronte uno sconto spaventoso del 50% più un ulteriore ribasso del 20% per un risparmio totale di ben 42 euro. Davvero una promozione da non farsi scappare per nessun motivo.

Blackview AirBuds 7: auricolari wireless a prezzo shock

Non ci sono dubbi, gli auricolari wireless Blackview AirBuds 7 a questo prezzo sono da prendere al volo, senza pensarci un secondo di più. Godono di driver dinamico da 13 mm con membrane composite in titanio per un suono eccezionale, potente e preciso. Hanno una mega batteria in grado di durare per circa 6 ore con una singola ricarica e fino a 30 ore grazie alla custodia.

Sono molto leggeri e anche comodi grazie una forma ergonomica che si adatta perfettamente all’orecchio. Godono di comandi touch per regolare il volume, rispondere alle chiamate e cambiare le tracce musicali. Sulla custodia troverai anche un pratico display che indica la batteria residua e sono resistenti all’acqua con certificazione di grado IPX7.

Non aspettare che sia troppo tardi perché a questo prezzo sicuramente andranno a ruba. Quindi vai ora su Amazon e acquista i tuoi Blackview AirBuds 7 a soli 17,99 euro, invece che 59,99 euro. Per poterli avere a questo prezzo ricordati di applicare il coupon che vedi in pagina e di inserire il codice promozionale NJWDE9QV al momento del pagamento. Quanto costa la spedizione? Nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.