Auricolari true wireless JBL Wave Buds in super offerta a 38,99 euro su ePRICE

Tra le promozioni più interessanti del giorno segnaliamo gli auricolari true wireless JBL Wave Buds in offerta a 38,99 euro invece di 59,99 euro su ePRICE, noto martketplace italiano. Per intenderci, lo stesso articolo è in questo momento in offerta su Amazon a 46,99 euro, dunque 8 euro in più.

Autonomia estesa, resistenti agli spruzzi d’acqua e alla polvere, ottima ergonomia: sono questi i principali punti di forza del modello Wave Buds di JBL, in vendita insieme alla custodia di ricarica capace di offrire fino a 2 ore di autonomia in appena 10 minuti.

JBL Wave Buds in offerta a 38,99 euro su ePRICE

I Wave Buds, come gli altri modelli prodotti dal marchio JBL, sono sinonimo di un audio di alta qualità. Il merito stavolta è da attribuire ai driver da 8 mm e alla tecnologia proprietaria JBL Deep Bass, per bassi superlativi (e l’aggettivo qui è da considerarsi in difetto).

Un altro tratto distintivo del modello di auricolari JBL in questione è il design a bocciolo, un formato ergonomico che si adatta ala perfezione alle orecchie andando a bloccare in maniera naturale i rumori esterni. Se uno dei tuoi crucci è quello di scegliere un paio di auricolari comodi da indossare, questi di JBL rappresentano una delle soluzioni migliori per rapporto qualità-prezzo.

Pollice in alto anche per l’autonomia da 32 ore, grazie alla custodia di ricarica inclusa all’interno della confezione. Come già anticipato nell’introduzione, la custodia supporta la ricarica rapida, riuscendo a offrire qualcosa come due ore di autonomia extra lasciando in carica gli auricolari soltanto 10 minuti.

La promozione di ePRICE sui JBL Wave Buds, disponibili a soli 38,99 euro, è valida fino a esaurimento scorte. Acquistandoli oggi, li riceverai a partire dai primi giorni della prossima settimana.