Auricolari Soundcore Life P2 Mini: il MINIMO STORICO è FOLLE (27€)

Di auricolari Bluetooth ce ne sono davvero tanti, ma un marchio è riuscito a ritagliarsi un buon successo nel mercato grazie al suo rapporto qualità/prezzo di alto livello. Stiamo parlando di Anker che col suo brand Soundcore sforna costantemente prodotti validissimi. Uno di questi si trova in sconto su Amazon a un prezzo assurdo. Stiamo parlando degli auricolari True Wireless Soundcore Life P2 Mini il cui prezzo di 39,99 euro scende fino a 27,99 euro raggiungendo il suo minimo storico.

Auricolari Soundcore Life P2 Mini: economici solo nel prezzo

Gli auricolari True Wireless Life P2 Mini sono la versione più compatta ed economica delle Life P2, ma nonostante ciò sono dotati di driver di grandi dimensioni a triplo strato da 10 mm per alimentare un suono potente con il 50% in più di bassi per un’esperienza di ascolto affascinante. Sono presenti, poi, 3 modalità di equalizzazione: Soundcore Signature, la modalità predefinita, offre un suono ben bilanciato per tutti i generi musicali, mentre Bass Booster migliora l’ascolto durante l’attività fisica con bassi intensi e Podcast fa risaltare chiaramente le voci.

Questi auricolari, grazie alle dimensioni ridotte, pesano solo 4,6 g, ovvero il 10% più leggeri rispetto agli auricolari standard. Sono così piccoli e leggeri che sembrano quasi privi di peso all’interno delle orecchie. Presente anche l’innovativo Bluetooth 5.2 per una connessione stabile e senza intoppi. Buona l’implementazione dell’intelligenza artificiale che migliora la ricezione della voce e vi assicura che venga ascoltata chiaramente da chi vi ascolta.

Infine ottima l’autonomia grazie alle ben 8 ore per i soli auricolari, mentre ricaricandoli tramite la custodia, si arriva fino a 32 ore di riproduzione con una sola carica. Oggi gli auricolari Soundcore P2 Mini di Anker si trovano in offerta su Amazon a 27,99 euro grazie allo sconto del 32%. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia con Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.