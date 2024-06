Auricolari Sony WF-C500, prezzo in frantumi: sconto clamoroso del 60%

Tutta la qualità di Sony ad un prezzo clamoroso: gli auricolari Sony WF-C500 sono in offerta su Amazon ad appena 40€, grazie ad un imperdibile sconto del 60% sul loro normale prezzo di quasi 100€. Sono loro i migliori in questa fascia di prezzo: trovare di meglio è davvero difficile.

I Sony WF-C500 sono compatti e leggeri, pesando solo 5,4 grammi per auricolare, rendendoli comodi da indossare anche per lunghi periodi. Vengono forniti con tre diverse misure di gommini per assicurare una vestibilità sicura e confortevole. I controlli fisici sui lati degli auricolari, sebbene richiedano un po’ di abitudine, sono chiari e responsivi, evitando attivazioni accidentali durante l’uso​.

Questi auricolari offrono una qualità del suono equilibrata e dettagliata. Nonostante il basso non sia eccessivamente profondo, è ben definito e non sovrasta le altre frequenze. I medi sono ricchi di dettagli, rendendo le voci chiare e presenti, mentre gli alti mantengono la musica interessante e piacevole.

Le opzioni di equalizzazione nell’app Sony Headphones Connect permettono di personalizzare ulteriormente il profilo sonoro secondo i tuoi gusti​. Nel complesso, offrono un’esperienza d’ascolto di ottimo livello, con un suono bilanciato e profondo e trai migliori in questa fascia di prezzo.

La durata della batteria non è affatto male: 10 ore a cui si sommano altre 10 ore extra usando il case di ricarica, per un totale di venti ore di riproduzione. La ricarica tramite USB-C è piuttosto veloce e permette di ottenere autonomia extra in poco tempo.

Se stai cercando un ottimo paio di auricolari senza per questo dover superare la soglia critica dei 100€, ti suggerisco di puntare proprio su questo modello: a maggior ragione perché oggi gli auricolari Sony WF-C500 sono tuoi un prezzo stracciato.