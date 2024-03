Auricolari JBL Wave 100 TWS in offerta a 36,99€ da MediaWorld (Tech Is Wow)

Gli auricolari JBL Wave 100 TWS sono tra i protagonisti assoluti della nuova promozione di casa MediaWorld Tech Is Wow: sono disponibili a 36,99 euro invece di 59,99 euro, prezzo consigliato dal produttore.

Un suono di alta qualità, un’autonomia extra large e un comfort ottimale sono i principali punti di forza dei JBL Wave 100, che per rapporto qualità-prezzo sono tra i migliori auricolari true wireless oggi disponibili sul mercato. A questo prezzo è difficile chiedere di meglio, a maggior ragione se si tiene in considerazione anche l’aspetto estetico.

Auricolari JBL Wave 100 TWS in offerta a 36,99 euro sul sito di MediaWorld

Le cuffie true wireless JBL Wave 100 integrano la tecnologia proprietaria Deep Bass, grazie alla quale è possibile godere di bassi profondi con i drive da 8 mm. Si distinguono inoltre per la doppia connessione: merito dell’opzione Dual Connect, con cui si può scegliere se ascoltare musica o effettuare delle chiamate con un solo auricolare o con tutti e due.

Un’altra caratteristica distintiva è la forma ergonomica, tale da poterli usare anche per diverse ore garantendo sempre un comfort e una chiarezza audio superiore alla media. Supportano anche le chiamate in vivavoce, così come l’assistente vocale del proprio smartphone.

Un ulteriore fiore all’occhiello di queste cuffie è l’autonomia complessiva di 20 ore: 5 ore con una singola carica, a cui si sommano le 15 ore offerte dalla custodia.

I Wave 100, gli auricolari true wireless di JBL, sono in offerta a soli 36,99 euro sul sito mediaworld.it, per effetto di uno sconto pari a 23 euro sul prezzo consigliato. E scegliendo l’opzione Ritiro gratuito in negozio, le spese di spedizione sono gratis.