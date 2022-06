Auricolari con ricarica WIRELESS a cancellazione rumore a 9€ (57%)

Questi interessanti e particolarissimi auricolari TWS, con design semi in ear, sono in sconto del 57% su Amazon. Dotati di cancellazione del rumore elettronica e di ricarica wireless, li porti a casa a 9,99€. Dovrai essere velocissimo però: mettili nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “KQJUMOUC”. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido: disponibilità super limitata.

Auricolari TWS con ricarica wireless: meraviglia in sconto

Non potrebbero essere più economici, considerando quello che offrono. Queste interessanti cuffiette sono dotate di design semi in ear, ma non solo. Grazie alla cancellazione elettronica del rumore e alla bassissima latenza, sono perfetti per ascoltare musica, parlare al telefono e anche goderti intense sessioni di gaming. Per la stabilità della connessione, puoi contare sul Bluetooth 5.1.

La certificazione IPX6 li rende perfetti anche da utilizzare durante lo sport. Infatti,non temono il contatto accidentale con l’acqua e il sudore. Per finire, un enorme punto di forza di questo dispositivo è la ricarica wireless: rarissima in questa fascia di prezzo. Inesistente, nella fascia di prezzo al di sotto dei 10€.

Non perdere questa eccellente occasione. Accaparrati questi ottimi auricolari a 9,99€: mettili nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “KQJUMOUC”. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido: la disponibilità è limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.