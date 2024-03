Auricolari CMF Buds Pro by NOTHING in offerta. prezzo irresistibile

I CMF Buds Pro offrono un’esperienza audio di qualità premium: attualmente sono disponibili su Amazon a un prezzo scontato di 41,49€. Questi auricolari wireless sono progettati per coloro che cercano un’immersione totale nella musica, grazie a caratteristiche avanzate che garantiscono un suono eccezionale, una cancellazione del rumore efficace e una comodità d’uso prolungata.

La cancellazione attiva del rumore Ibrida è uno dei punti di forza principali di questi auricolari, che utilizzano microfoni sia interni che esterni per neutralizzare i rumori ambientali fino a 45 dB. Questa funzione permette di immergersi completamente nella propria playlist preferita, senza distrazioni esterne, rendendoli ideali per viaggi, uffici rumorosi o per rilassarsi a casa. Inoltre, la modalità Trasparenza consente di rimanere consapevoli dell’ambiente circostante, facilitando l’ascolto di musica o le chiamate in sicurezza.

La tecnologia Ultra Bass arricchisce ulteriormente l’esperienza d’ascolto, migliorando il suono dei bassi in tempo reale per un effetto più definito e potente. L’ottimizzazione hardware e software e la presenza di uno sfiato nella camera posteriore aumentano il flusso d’aria, garantendo bassi vigorosi, medie piene e alti nitidi e brillanti.

Con una batteria da 55 mAh, i CMF Buds Pro offrono fino a 11 ore di riproduzione musicale senza ANC e 6,5 ore con ANC attivato. La custodia di ricarica estende ulteriormente l’autonomia fino a 39 ore senza ANC e 22 ore con ANC. Inoltre, il supporto alla ricarica rapida assicura 5 ore di ascolto dopo soli 10 minuti di ricarica, eliminando le attese e garantendo una disponibilità costante degli auricolari.

Insomma, stiamo parlando di degli auricolari TWS con funzionalità e caratteristiche avanzate, ma contraddistinti da un prezzo molto competitivo. Oggi puoi averli ad un prezzo ancora più conveniente: non farti scappare questa offerta!