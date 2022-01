Auricolari Bluetooth Sony: "Musica... e il resto scompare" (SCONTO 28%)!

Gli auricolari Bluetooth Sony WF-1000XM4, in questa fascia di mercato, rappresentano una delle migliori scelte per chiunque ricerchi elevata qualità sonora e batteria super performante, tutto in un solo prodotto. Non perdere questa ghiotta occasione: fai subito il tuo acquisto su Amazon e, con un irripetibile sconto del 28%, pagherai poco più di 200 euro ma con un risparmio di oltre 79 euro.

Auricolari Bluetooth Sony WF-1000XM4 in offerta ad un prezzo ridicolo

Queste eccellenti cuffiette wireless di Sony godono di un valido sistema di cancellazione del rumore: concentrati solo su ciò che stai ascoltando, senza distrazioni esterne.

Un audio nitido e senza distorsioni accompagnerà le tue playlist musicali preferite, con bassi accentuati che ti faranno letteralmente saltare dalla sedia: pura potenza sonora. Nessun problema di autonomia: sarà sufficiente un singolo ciclo di ricarica per ottenere una durata di ben 8 ore in fase di utilizzo, più ulteriori 16 ore grazie alla custodia di ricarica.

Lasciati tentare dalla convenienza, metti nel carrello i tuoi auricolari Bluetooth Sony WF-1000XM4: oltre ad un notevole risparmio di spesa, li riceverai a casa in tempi rapidi e con spedizione gratuita.