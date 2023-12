Auricolari Bluetooth sembrano usciti dallo SPAZIO: prezzo meteora ora

Un paio di auricolari Bluetooth che sembrano arrivare direttamente dallo spazio. Belli, funzionali e completi di tutto per un utilizzo senza fronzoli e compromessi. Comodi e stabili, li abbini sia ad Android che iOS per risultati eccezionali.

Il prezzo che si registra su Amazon è il vero affare. Collegati al volo per acquistare ad appena 14,95€ e concludere l’occasione di questo weekend. Apri la pagina con un click.

Auricolari Bluetooth: impossibile farne a meno

Oltre al design veramente particolare che questi auricolari Bluetooth hanno dalla loro parte, ci sono varie tecnologie di cui non fare a meno. Come ti ho svelato, puoi collegarli a qualunque dispositivo senza distinzione di brand così da usarle in mille modi differenti.

Stabili, comode e con punte in silicone per essere ancora più confortevoli. Punto forte? La connessione a bassa latenza grazie alla quale puoi usarle anche per il gaming senza sottostare a ritardi importanti. Con il microfono HD, poi, la comunicazione è accessibile e perfetta sia in chiamata che nelle note vocali o nella chat di gruppo!

Non mancano all’appello i controlli touch con cui puoi gestire tutti i vari aspetti con un semplice tocco. Cambiare traccia? Mai stato così semplice.

Per ultimo, ma non per importanza, trovi una mega batteria dalla loro parte che raggiunge le 40 ore di utilizzo complessive.

Insomma, sono o non sono spaziali? Se sei interessato non perdere la tua occasione ma acquista al volo questi auricolari Bluetooth su Amazon a soli 14,95€. Basta un semplice click.

