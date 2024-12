Auricolari Bluetooth con cancellazione rumore e 8h di audio a soli 17€

Vuoi acquistare delle cuffiette wireless che garantiscono una grande autonomia e con le quali puoi ascoltare la musica anche in ambienti rumorosi? Allora dai un’occhiata questa incredibile offerta. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello questi auricolari Bluetooth a soli 17,99 euro, invece che 129,90 euro.

Ti stai chiedendo se ci sia un errore di prezzo? Che lo sia o meno siamo comunque di fronte uno sconto dell’86% che ti permette di risparmiare tantissimo e avere delle ottime cuffiette Bluetooth. Hanno controlli touch, microfoni interni che captano la tua voce in modo preciso e un’autonomia straordinaria.

Auricolari Bluetooth spaziali a prezzo ridicolo

Il rapporto qualità prezzo di questi auricolari Bluetooth è ovviamente la cosa che più salta agli occhi ma non è l’unica interessante. Grazie driver dinamici da 13 mm riuscirai ad ascoltare la tua musica preferita in modo coinvolgente e la tecnologia di cancellazione del rumore riduce le distrazioni. Godono inoltre di 4 microfoni incorporati che captano sono la tua voce e non i rumori esterni per chiamate perfette.

La tecnologia Bluetooth 5.3 garantisce una connessione stabile e affidabile con una bassissima latenza. Sono anche estremamente ergonomici e ogni auricolare pesa solo 3,1 grammi. Hanno comandi touch per regolare i volumi e rispondere alle chiamate e sono resistenti all’acqua. Inoltre godono di un’autonomia fino a 8 ore con una singola ricarica e fino a 50 ore grazie alla custodia. Quest’ultima possiede un pratico display LED dove potrai vedere l’autonomia residua di ogni auricolare.

Fai in fretta perché chiaramente il prezzo è troppo allettante per rimanere così basso. Perciò prima che torni alla normalità vai su Amazon e acquista i tuoi auricolari Bluetooth a soli 17,99 euro, invece che 129,90 euro. Completa l’ordine adesso e li riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.