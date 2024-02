Auricolari Bluetooth 5.3 ESAGERATI, con 16€ hai cancellazione del rumore

Un paio di auricolari Bluetooth che costano pochissimo ma hanno tutto al posto giusto. Se da tempo stai considerando di passare al lato wireless, allora non ti perdere questa occasione. Le wearable in questione sono eccellenti oltre che complete di tutto per poterle usare non solo in qualsiasi occasione ma anche senza intoppi.

Lo sconto del 15% fa scendere il prezzo di listino a soli 16€ per un acquisto rapido e indolore.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Auricolari Bluetooth 5.3 con le funzioni di cui sei in cerca

Prima di svelarti tutti i dettagli su questi auricolari Bluetooth 5.3 fatti dire che iniziano a stupire già dalla loro estetica. La custodia di ricarica ha persino un display LED che ti tiene aggiornato sulla carica residua così da poter addio alla batteria scarica sul più bello.

Comode, leggere e stabili per poterle sfruttare anche quando ti alleni. Per adattarle e renderle ancora più perfette, ci sono varie punte in silicone nella confezione.

Ma veniamo a noi, gli auricolari in questione hanno un audio ottimo con tanto di cancellazione del rumore per isolarti e avere un’esperienza pura oltre che di qualità. Questa caratteristica ti torna utile anche in chiamata per farti sentire e sentire bene chi si trova dall’altra parte della cornetta.

Tanta autonomia in termini di batteria e di movimento perché oltre all’assenza di fili, ci sono i comandi touch grazie ai quali gestisci la riproduzione in quattro e quattr’otto.

Auricolari Bluetooth 5.3 a soli 16€.

