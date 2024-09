Audio top, cancellazione rumore e batteria super: OPPO Enco Buds2 a 19€

Tieniti forte perché sto per segnalarti una promozione davvero fuori di testa e proprio per questo motivo durerà pochissimo. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello le splendide OPPO Enco Buds2 a soli 19,99 euro, invece che 49,99 euro.

Posso assicurarti che non stai sognando e non è uno scherzo. Siamo di fronte uno sconto del 60% che taglia il prezzo oltre la metà e ti fa risparmiare una cosa come 30 euro sul totale. Ma lasciando perdere il costo, veramente ridicolo, siamo di fronte a delle cuffiette wireless eccezionali che garantiscono un suono meraviglioso e chiamate perfette. Possiedono tantissime tecnologie innovative e una batteria gigante.

OPPO Enco Buds2: a questo prezzo sono il migliore affare di oggi

Senza girarci troppo intorno possiamo dire che OPPO Enco Buds2 a questa cifra sono da prendere a occhi chiusi. Potrai ascoltare la tua musica come se fosse un concerto live, grazie driver da 10 mm placcati in titanio che garantiscono bassi profondi e alti e medi cristallini. Sono estremamente comode e molto leggere, questo ti permette di usarle per tutto il tempo che vuoi senza problemi.

Hanno microfoni interni sensibili che captano solo la tua voce e non i rumori esterni. Inoltre grazie alla cancellazione del rumore con intelligenza artificiale le chiamate saranno perfette in qualsiasi ambiente. Sono resistenti all’acqua con certificazioni di grado IPX4 e quindi le potrai usare anche per fare attività sportive. Hanno la tecnologia Bluetooth 5.2 per una connessione stabile e a bassissima latenza. Ultima cosa, non meno importante, la batteria che garantisce fino a 28 ore di ascolto.

Questa è davvero una promozione coi fiocchi e difficilmente potrà durare a lungo. Quindi fiondati su Amazon e acquista le tue OPPO Enco Buds2 a soli 19,99 euro, invece che 49,99 euro. Quanto costa la spedizione? Nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.