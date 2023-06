Audio da DISCOTECA e microfono con ACN: Cuffie Zen Hybrid soli 46€

Le Zen Hybrid di Creative sono le cuffie wireless da avere in testa perché non c’è di meglio. Comode, leggere e con cancellazione attiva del rumore sono perfette sia per musica che per telefonate per non dover mai più ripeterti una singola volta.

Belle quanto pazzesche, non te le puoi perdere ora che sono in offerta con un coupon magico.



Zen Hybrid, le cuffie che ti fanno rivalutare tutto quanto

Gli auricolari Bluetooth sono comodissimi ma vuoi mettere con un paio di cuffie wireless? Fattelo dire, non ti preoccupi più di perderle, stanno ferme sulla testa e soprattutto sono comode sotto tutti i punti d vista perché se le devi sfilare, le appendi al collo e non le perdi mai. Tra tutte quelle presenti sul mercato, le Zen Hybrid di Creative hanno un posto speciale nel mio cuore.

Disponibili su Amazon non ti fanno scendere a compromessi. Con audio di prima qualità che ti avvolge a 360° ti isoli dal mondo se vuoi e non fai a meno di musica, podcast e anche di telefonate. Infatti con la cancellazione attiva del rumore e la modalità ambient hai tutto quello di cui hai bisogno.

L’autonomia non è da meno: con ACN attiva raggiunge le 27 ore invece se la disattivi, hai fino a 37 ore per ricaricarle una volta ogni tanto e averle sempre pronte.

Ovviamente il Bluetooth 5.0 ti regala connessioni stabili e a bassa latenza su qualunque dispositivo.

Stai ancora aspettando? Quel coupon su Amazon ti sta implorando: spuntalo ora.



