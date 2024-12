Attenzione a questa truffa SMS di Natale

In questo periodo festivo è facile cadere nelle trappole congegnate dai cybercriminali. Proprio in questi giorni si sta diffondendo rapidamente tra gli utenti una truffa SMS di Natale che potrebbe essere in grado di rubare dati personali e denaro alle vittime. Questa frode insidiosa sfrutta l’ansia di ricevere il regalo di Natale acquistato online.

Il messaggio recita così: “Non siamo in grado di consegnare il tuo pacco a causa di un errore nell’indirizzo, modifica l’indirizzo per la consegna tempestiva”. All’interno un link che dovrebbe aiutare il destinatario a risolvere il problema e così ricevere l’ordine in attesa di consegna. Una vera e propria trappola, identica alla mail phishing del pacco in consegna.

In questo caso i criminali sfruttano sistemi automatizzati che inviano l’SMS truffa durante il periodo di Natale. Questa casualità colpisce quasi sempre qualche utente che davvero sta aspettando una consegna, magari anche con urgenza. Diverse vittime hanno dichiarato di averlo ricevuto dopo una prima mancata consegna del corriere reale.

Cosa succede se clicchi sul link dell’SMS truffa di Natale

Cliccando sul link contenuto nell’SMS truffa di Natale, la vittima accede a una pagina phishing che ricorda molto le pagine web dei corrieri. Nonostante questo sito sembri autentico, tutti i dati inseriti serviranno ai criminali per concludere la frode:

furto di dati sensibili ;

; furto di dettagli di pagamento ;

; furto di denaro.

Infatti, molto spesso, la vittima viene invitata a pagare una somma per sbloccare il pacco in giacenza e così rimetterlo in consegna. Grazie a questo stratagemma i criminali accedono ai dettagli di pagamento della vittima e possono così rubare indisturbati il suo denaro prima che se ne accorga.

Proteggiti non cliccando mai su link contenuti in SMS sospetti, potrebbero nascondere la truffa di Natale del pacco in consegna. Inoltre, è sempre importantissimo verificare l’autenticità del mittente. Oggi i truffatori usano tecniche per clonare i numeri telefonici, quindi è bene contattare il corriere tramite i suoi canali ufficiali.