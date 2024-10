Consegna del pacco in sospeso: ecco come ti rubano dati e denaro

Una delle truffe phishing più storiche è tornata a mietere vittime. Segnalata da moltissimi utenti, la consegna del pacco in sospeso è in viaggio per aggirare il maggior numero di destinatari. L’obiettivo è quello di rubare dati personali, informazioni sensibili e dettagli di pagamento. Non ci sono dubbi che questa è una delle pratiche cybercriminali più temute.

Tuttavia, nonostante sia particolarmente conosciuta e diffusa, continua a mietere più vittime di quanto in realtà dovrebbe. Probabilmente perché sono ormai in molti ad avere un ordine in arrivo da qualsivoglia sito e-commerce. Oggi sono tanti gli utenti che acquistano su portali che vendono merce proveniente dall’estero e quindi una segnalazione per onere doganale in sospeso potrebbe non sorprendere così tanto.

Sicuramente mette in pensiero ricevere una mail con oggetto “Consegna del pacco in sospeso“, soprattutto se proprio in questi giorni è atteso un ordine importante. Questa email di phishing viene generata da criminali del web con l’obiettivo pratico di ottenere più dati possibili dagli utenti e anche dettagli di pagamento così da poter accedere a conti e carte di credito o di debito.

Consegna del pacco in sospeso: come riconoscere questa truffa

Riconoscere la truffa della consegna del pacco in sospeso non è poi così complicato. Si tratta di una mail all’interno della quale non è indicato il nome del corriere, ma solo l’avviso che è necessario sbloccare all’hub di distribuzione un ordine. Nella mail si fa anche riferimento a un fantomatico onere doganale in sospeso.

Ovviamente, già le poche informazioni fornite mettono il dubbio che si tratti di una mail ufficiale. Tuttavia, la curiosità di capire di cosa si tratta o almeno scongiurare un possibile problema con un ordine che magari non è nemmeno nostro, ci porta a cliccare sul link. Si tratta di un link che rimanda a una pagina phishing dove l’utente deve inserire i suoi dati personali e sensibili.

Successivamente viene chiesto l’inserimento dei dati della propria carta di credito per sbloccarlo pagando una somma simbolica di qualche euro. Attenzione anche a non cliccare sul link “UnsubScribe” perché si tratta di un’altra tecnica per rubare i dati dell’utente. Quindi il nostro consiglio è quello di non cliccare mai su link di email di dubbia provenienza.