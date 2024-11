Attenzione alla nuova truffa del rimborso in bolletta

Molti utenti, nonché molte famiglie, sono in pericolo. Infatti, proprio in questi giorni si sta diffondendo una pericolosa truffa via email che offre un rimborso in bolletta. Il problema è che questo messaggio è stato realizzato così bene da sembrare una comunicazione ufficiale del proprio fornitore di energia e/o gas. I cybercriminali hanno realizzato in modo attento questo raggiro.

Infatti, questa email potrebbe sembrare essere inviata da Enel Energia, ma anche da Eni o da altri provider. Queste truffe personalizzate in base alle forniture degli utenti risultano particolarmente insidiose e difficili da riconoscere come tali. Ecco perché è importantissimo prestare molta attenzione prima di scendere ad accordi con le istruzioni inviate.

La truffa del rimborso in bolletta è particolarmente pericolosa perché fa leva su ciò che una famiglia cerca di fare ogni mese: risparmiare. Occorre perciò prepararsi bene contro simili attacchi, evitando di cadere in queste trappole con una certa facilità.

Qual è il meccanismo della truffa del rimborso in bolletta

Se contro i raggiri del telemarketing selvaggio è arrivato lo stop ai Call Center per i contratti via telefono di luce e gas, ancora non c’è nulla che protegga le famiglie dai cybercriminali via email. Infatti, il meccanismo della nuova truffa del rimborso in bolletta è particolarmente insidioso:

una mail che sembra essere stata inviata dal proprio fornitore di luce e gas comunica di un rimborso in bolletta ;

; il rimborso proposto è consistente e allettante ;

; per ottenere il rimborso vengono richiesti dati sensibili, informazioni personali e dettagli bancari.

Specifichiamo che, nonostante queste email sembrino effettivamente ufficiali per grafica e loghi, dietro tutto questo ci sono pericolosi e abili cybercriminali. Come puoi proteggerti dalla truffa del rimborso in bolletta che sta circolando via email?