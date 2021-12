ASUS ZenFone 8 Flip si aggiorna: le novità di Android 12

A distanza di qualche settimana dall'arrivo della nuova versione di Android per ASUS ZenFone 8, in queste ore il colosso hi-tech sta iniziando a rilasciare l'aggiornamento ad Android 12 anche per lo smartphone ASUS ZenFone 8 Flip. Il singolare smartphone con fotocamera frontale rotante, infatti, sta iniziando a ricevere il firmware 30.12.112.72 dal peso di ben 2.98 GB.

ASUS ZenFone 8 Flip riceve Android 12

Dalle prime informazioni pubblicate in rete, sappiamo che oltre alle importanti novità presenti all'interno del nuovo sistema operativo di Google ci stanno anche le patch di sicurezza di dicembre. Benché ASUS non sia di certo l'OEM con alle spalle il migliore rollout di Android 12 (in termini di celerità), fa piacere notare che la compagnia abbia di fatto aggiornato l'attuale generazione di smartphone di fascia alta entro la fine dell'anno.

Gli utenti muniti di ASUS ZenFone 8 Flip possono controllare manualmente la presenza del nuovo aggiornamento tramite l'apposito pannello Impostazioni > Informazioni > Aggiornamenti di sistema > Controlla aggiornamenti. Nel caso in cui il device non dovesse segnalare alcuna novità, bisognerà attendere l'arrivo della consueta notifica di aggiornamento OTA.

Mentre ASUS abbraccia le novità di Android 12, nelle scorse ore Samsung ha rilasciato un fiume di aggiornamenti per Samsung Galaxy Z Flip, la serie Samsung Galaxy Tab S7, la famiglia Samsung Galaxy S10 e non solo.

