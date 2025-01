Asus Zenfone 12 Ultra: un nuovo teaser ricorda il lancio ormai imminente

Asus è pronta a lanciare il suo prossimo flagship, lo Zenfone 12 Ultra, ed alcuni teaser apparsi in rete nelle ultime settimane continuano ad alimentare l’attesa dei fan.

Le immagini diffuse fino a questo momento evidenziano un design elegante e sofisticato, con un corpo sottile e un display AMOLED LTPO da 6,78 pollici che occupa quasi tutta la superficie frontale.

I bordi ridotti al minimo e la curvatura degli angoli lasciano presagire che Asus Zenfone 12 Ultra offrirà un’esperienza visiva più che appagante, tipica dei dispositivi di alta gamma.

Asus Zenfone 12 Ultra: quando esce e cosa sappiamo sulla scheda tecnica

Prima di entrare più nello specifico, vi mostriamo il teaser pubblicato dal profilo ufficiale X di Asus, con protagonista il chiacchierato Zenfone 12 Ultra e che sottolinea l’avvicinarsi del lancio:

Uno degli aspetti più interessanti dell’Asus Zenfone 12 Ultra riguarda il modulo della fotocamera posteriore, che potrebbe essere leggermente diverso rispetto ai modelli precedenti. Le immagini viste in queste settimane anticipano un layout compatto ma prominente, con tre sensori e un flash LED integrato. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle specifiche tecniche, ma si vocifera che Asus abbia deciso di puntare su un sensore principale da 50 megapixel, affiancato da una lente ultra-grandangolare e da un teleobiettivo per andare incontro a diverse esigenze fotografiche.

Un altro elemento che cattura l’attenzione in riferimento al nuovo top di gamma di Asus è la presenza di un particolare tasto fisico sul lato del dispositivo: una sorta di tasto Azione, probabilmente pensato per attivare funzioni personalizzabili o per accedere all’assistente vocale. Ma la vera sorpresa è la presenza del processore Snapdragon 8 Elite, visto anche a bordo dei Samsung Galaxy S25, che renderebbe Zenfone 12 Ultra un serio concorrente nel mercato degli smartphone premium. A quanto appena specificato, aggiungiamo la batteria da 5.800 mAh con sistema di ricarica rapida a 65W.

Asus Zenfone 12 Ultra, la cui presentazione ufficiale è in programma il prossimo 6 febbraio, strizza l’occhio a chiunque fosse alla ricerca di uno smartphone in grado di unire design raffinato, prestazioni elevate ed innovazione.