Asus Zenbook 14 in offerta: WQXGA 2.5K, Core i5 e un SSD veloce e capiente

Il notebook Asus Zenbook 14 offre un’esperienza di utilizzo premium ad un prezzo incredibilmente accattivante. Attualmente è disponibile su Amazon con uno sconto del 13%, al prezzo di 699,00€ invece di 799,00€. Decisamente niente male, considerate le specifiche di questo ottimo laptop.

Questo laptop presenta un ampio display NanoEdge da 14″ con risoluzione WQXGA 2,5K, che offre immagini nitide e dettagliate con una luminosità fino a 400 nit e una copertura del 100% della gamma di colori sRGB per colori vividi e accurati. Inoltre, il sistema audio stereo Dolby Atmos certificato da Harman Kardon offre un suono potente e coinvolgente.

Al suo interno, il notebook è alimentato dal processore Intel Core di 12ª generazione i5-1240P, accompagnato da 8GB di RAM e un SSD PCIe da 512GB, garantendo prestazioni elevate e una rapida velocità di archiviazione. La grafica Intel Iris Xe assicura una riproduzione fluida dei contenuti multimediali.

La portabilità è un punto di forza di questo laptop, grazie al suo design sottile, leggero e compatto in alluminio, perfetto per l’uso in viaggio. Le numerose porte I/O, incluse le porte HDMI e USB, offrono una connettività versatile per soddisfare le esigenze di produttività.

La tecnologia Asus Intelligent Performance assicura una gestione termica efficiente e una durata della batteria ottimizzata, consentendo al laptop di funzionare ad alte prestazioni per tutto il tempo necessario.

Il laptop è dotato di funzioni avanzate come la tecnologia ASUS 3D Noise Reduction per una qualità videochiamate superiore e un display luminoso e nitido con cornici sottili per un’esperienza visiva coinvolgente.

L’Asus Zenbook 14 offre un’eccellente combinazione di prestazioni elevate, portabilità e funzionalità avanzate, rendendolo una scelta ideale per gli utenti che cercano un laptop premium per l’uso quotidiano. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito a meno di 700€.

