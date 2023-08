ASUS Vivobook 16X in offerta su Amazon: Ryzen 5, 16GB di RAM e Windows 11 ad un prezzo top

L’ASUS Vivobook 16X è un notebook potente e versatile, progettato per offrire un’esperienza di utilizzo avanzata. Al momento in vendita su Amazon con uno sconto del 15%, al prezzo di 589,49€ invece del prezzo mediano di 693,53€, rappresenta una scelta interessante per chi cerca un laptop performante ad un prezzo davvero superbo.

Il display NanoEdge da 15,6 pollici offre una visione nitida e ampi angoli di visuale. La certificazione TÜV Rheinland garantisce bassi livelli di luce blu, riducendo l’affaticamento degli occhi durante lunghe sessioni di utilizzo. Questo rende il notebook ideale per il lavoro, il divertimento e le attività creative.

Equipaggiato con un processore AMD Ryzen 5 5600H, 16 GB di RAM e un SSD PCIE da 512 GB, il Vivobook 16X offre prestazioni affidabili per carichi di lavoro impegnativi e attività di gioco. La scheda grafica AMD Radeon Vega 7 offre una potenza grafica sufficiente per svariati compiti. A tutto questo si aggiunge la tecnologia ASUS IceCool, che assicura che il notebook rimanga fresco anche durante le attività più intense. Tubi di calore aggiornati e una ventola IceBlade lavorano insieme per garantire un trasferimento efficiente del calore. Non è un dettaglio da trascurare, quando si valuta l’acquisto di un nuovo laptop!

Il notebook è fornito con Windows 11, un sistema operativo reinventato che offre un’esperienza di connessione più immediata con le persone care, le app preferite e le informazioni necessarie. L’ASUS Vivobook 16X si presenta come una soluzione completa e performante per chi cerca un notebook versatile e potente. Per tutti questi motivi, ti consigliamo di non fartelo assolutamente scappare!

