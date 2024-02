Asus ROG Falchion in offerta: formato compatto, massimo vantaggio nel gaming

La tastiera Asus ROG Falchion offre una soluzione compatta e potente per gli appassionati di giochi, grazie al suo design a 68 tasti che offre più spazio per muovere il mouse, migliorando così l’esperienza di gioco. Dotata di tasti RGB illuminati singolarmente e di una barra touch laterale, questa tastiera offre un’eccellente personalizzazione e facilità d’uso. È inoltre possibile sincronizzarla con altri dispositivi Aura Sync compatibili per creare un’ambientazione di gioco unica.

Normalmente proposta a 149,99€, oggi su Amazon è in offerta a solamente 133,54€, grazie ad uno sconto dell’11%. Un ottimo prezzo per una tastiera di fascia premium pensata per i giocatori più esigenti.

La connessione wireless 2.4 GHz a bassa latenza assicura stabilità e longevità durante le sessioni di gioco, con una batteria che offre fino a 450 ore di utilizzo. Grazie alla custodia inclusa, è possibile trasportare la tastiera in modo sicuro ovunque si vada, garantendo una protezione ottimale.

Gli switch meccanici Cherry MX, rinomati per la loro qualità costruttiva tedesca, offrono un feeling straordinario e un azionamento ottimale, migliorando ulteriormente l’esperienza di gioco. Con un layout italiano, la tastiera offre una soluzione completa per i giocatori italiani.

Inoltre, la tastiera ASUS ROG Falchion presenta un fattore di forma 65%, incorporando i tasti freccia e di navigazione in un layout compatto che occupa meno spazio sulla scrivania rispetto alle tastiere tradizionali. Un pannello touch interattivo sul lato sinistro consente di regolare il volume, creare scorciatoie per cambiare app o eseguire copia/incolla e può anche essere programmato come tasto macro per un controllo di gioco più intuitivo. Non farti scappare questa offerta e acquistala subito risparmiando!

