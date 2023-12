ASUS ProArt Display: un'OCCASIONE da prendere al volo (-26%)

Se sei un professionista del colore, un fotografo o un appassionato di editing multimediale, il monitor ASUS ProArt Display è la soluzione perfetta per portare la tua creatività al livello successivo. Attualmente in super sconto del 26% su Amazon, questo display da 23,8 pollici offre prestazioni eccezionali e una qualità visiva senza pari. Non perdere tempo e acquistalo subito al prezzo speciale di soli 219,99 euro, anziché 299,99 euro.

ASUS ProArt Display: le scorte a disposizione sono davvero poche

Con una risoluzione Full HD (1920 x 1080) e un pannello IPS retroilluminato a LED, il ProArt Display offre una visione chiara e dettagliata da qualsiasi angolazione, grazie al suo ampio angolo di visione di 178 gradi. La fedeltà cromatica è al vertice del settore, con una copertura del 100% dello spazio colore sRGB e Rec. 709, garantendo la riproduzione accurata e realistica dei colori.

La calibrazione di fabbrica assicura una precisione del colore straordinaria, con un valore Delta E inferiore a 2, mentre la verifica di Calman certifica la qualità del display. I professionisti del colore possono contare su questo monitor per ottenere risultati precisi e consistenti.

La connettività è un punto di forza del ProArt Display, con porte DisplayPort, HDMI e un’innovativa porta USB-C che supporta la ricarica fino a 65W e il daisy-chaining di quattro monitor per una workstation multi-display. La regolazione ergonomica, con inclinazione, rotazione e altezza regolabili, garantisce un’esperienza visiva confortevole per lunghe sessioni di lavoro.

Il monitor ASUS ProArt Display non è solo una bellezza visiva, ma offre anche funzionalità avanzate per ottimizzare il flusso di lavoro. Il ProArt Preset permette una rapida regolazione dei giochi di colore, mentre il ProArt Palette consente una personalizzazione approfondita delle impostazioni del display.

Inoltre, la tecnologia ASUS Ultra-Low Blue Light e Flicker-Free assicura una protezione avanzata per la salute degli occhi, riducendo gli effetti dannosi della luce blu e dello sfarfallio dello schermo.

Con la possibilità di anteprima grafica in scala reale grazie a ASUS QuickFit Virtual Scale e la compatibilità con la maggior parte dei dispositivi multimediali tramite USB-C, HDMI e DisplayPort, il ProArt Display è un investimento essenziale per chi cerca prestazioni e versatilità in un unico pacchetto.

Cogli l’opportunità di possedere questo capolavoro tecnologico con l’offerta su Amazon e eleva la tua esperienza visiva a nuove vette con il monitor ASUS ProArt Display. Non perdere altro tempo e acquistalo subito al prezzo ridicolo di soli 219,99 euro, prima che sai troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.