ASUS Chromebook Flip: il convertibile in OTTIMO SCONTO Amazon (-30%)

ASUS Chromebook Flip può essere la scelta ideale per la tua produttività. Perché ti porti a casa non solo un ottimo e velocissimo Chromebook, ma anche un dispositivo che all’occorrenza può funzionare come un tablet. Il tutto ad un prezzo in sconto di 279 euro invece di 399.

ASUS Chromebook Flip in offerta: le caratteristiche tecniche

ASUS Chromebook Flip CX1 vanta un display da 14 pollici che massimizza l’area dello schermo per offrire un’esperienza visiva coinvolgente. Con risoluzione FHD e funzionalità touchscreen, sarai in grado di lavorare, giocare o navigare in modo intuitivo e preciso.

Questo Chromebook è alimentato da un processore Intel che garantisce prestazioni eccellenti per tutte le tue attività quotidiane. Dalle app più leggere a quelle più esigenti, l’ASUS Chromebook Flip CX1 è in grado di gestirle senza problemi. Non dovrai più preoccuparti dei rallentamenti o dei tempi di attesa.

Oltre alle prestazioni di alto livello, l’ASUS Chromebook Flip CX1 si fa notare anche per il suo design trendy e sostenibile. Il chassis solido è realizzato con materiali riciclati, rendendo questo dispositivo non solo bello da vedere, ma anche rispettoso dell’ambiente. È il perfetto equilibrio tra forma e funzione.

Con l’ASUS Chromebook Flip CX1, non dovrai preoccuparti della sicurezza. Questo Chromebook è dotato di aggiornamenti automatici e protezione antivirus integrata, il che significa che il tuo dispositivo sarà sempre al sicuro e aggiornato con le ultime patch di sicurezza. Puoi navigare in rete in tutta tranquillità, sapendo che i tuoi dati sono al sicuro.

Non perdere l’opportunità di portare a casa l’ASUS Chromebook Flip CX1 a soli 279 euro invece di 399. Con uno sconto del 30%, è il momento perfetto per ottenere un convertibile di alta qualità a un prezzo imbattibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.