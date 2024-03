Asus Chromebook CX1 (quasi) in REGALO alla Festa Offerte Primavera Amazon

Non ci sono dubbi. La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon è un pozzo di affari. Proprio in questo momento puoi acquistare un notebook super versatile, con tanta autonomia in mobilità e che resterà veloce nel tempo. Si tratta dell’ottimo Asus Chromebook CX1, ora tuo a soli 189 euro, invece di 349 euro.

Un vero e proprio regalo di Amazon grazie a questo sconto del 46%. Tra l’altro, essendo un cliente Prime, non solo hai la consegna gratuita e veloce inclusa nel prezzo, ma puoi anche pagarlo a partire da 37,80 euro al mese per 5 mesi con il tasso zero di Amazon.

Asus Chromebook CX1: una botta di vita

Dai una botta di vita alla tua produttività in viaggio. Con questo Asus Chromebook CX1 puoi davvero fare tutto quello che vuoi ovunque tu sia. Non perderti in un bicchiere d’acqua. Grazie al processore Intel Celeron N4500 è veloce e abbinato al sistema operativo ChromeOS è sempre fluido.

Nonostante il passare del tempo noterai che questo laptop rimarrà prestante e reattivo come il primo giorno di accensione. Con 4GB di RAM e 64GB di eMMC hai tutto quello che ti serve per sfruttare al massimo questo dispositivo in un’esperienza utente soddisfacente.

Acquistalo subito a soli 189 euro, invece di 349 euro. Approfitta adesso della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon attivando la tua prova gratuita di 30 giorni ad Prime se ancora non sei iscritto al servizio. Per te tantissimi vantaggi tra cui pagamenti a rate tasso zero (quando disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

