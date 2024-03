Asus Chromebook CX1 in offerta a 229€: leggero e sempre affidabile

L’Asus Chromebook CX1 rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un notebook affidabile, leggero e conveniente, perfetto per studenti, professionisti e tutti coloro che hanno bisogno di lavorare o studiare in movimento.

Grazie all’offerta primaverile di Amazon, oggi può essere tuo a solamente 229,00€, rispetto al prezzo consigliato di 349,00€. Questo dispositivo offre un eccezionale rapporto qualità-prezzo, rendendolo un’opzione molto attraente nel segmento dei laptop economici: è una soluzione eccellente sia per gli studenti di università e superiori, che per i professionisti che necessitano di un portatile agile e sempre connesso.

Il cuore di questo Chromebook è il processore Intel Celeron N4500, che, unito a 4GB di RAM e 64GB di memoria eMMC, offre prestazioni solide per le applicazioni quotidiane, dalla navigazione web all’uso di app per la produttività e l’intrattenimento. Grazie alla grafica Intel UHD Graphics 600, è in grado di gestire anche contenuti multimediali e streaming video senza problemi.

Il display da 14 pollici anti-riflesso FHD fornisce immagini nitide e chiare, anche in condizioni di forte illuminazione esterna, migliorando così l’esperienza visiva sia per il lavoro che per il tempo libero. Il design dell’ASUS Chromebook CX1 ottimizza l’area dello schermo, rendendo questo dispositivo un ottimo compagno per chi richiede un’elevata portabilità senza sacrificare la qualità della visualizzazione.

Con un peso di soli 1,47 kg e uno chassis sottile e leggero, l’Asus Chromebook CX1 è progettato per essere facilmente trasportabile, ideale per chi è sempre in movimento. Il suo aspetto elegante e moderno lo rende anche un accessorio di stile, adatto sia all’ambiente accademico che professionale.

ChromeOS è noto per la sua sicurezza e facilità d’uso, con aggiornamenti automatici e protezione antivirus integrata che mantengono il dispositivo sicuro e all’avanguardia senza interventi manuali. Questo Chromebook offre inoltre un accesso completo a Google Workspace e alle app di produttività disponibili su Google Play.

La ciliegina sulla torta? Con l’acquisto di questo Chromebook ottieni in omaggio anche un anno di Google One, che, tra le altre cose, ti fornisce 100 GB di spazio di archiviazione cloud per file e foto. Non farti scappare questa offerta e acquistalo ora a solamente 229€!