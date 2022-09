ASUS Chromebook al 49% in MENO su Amazon, INCREDIBILE

Sconto da perdere la testa quello che sta proponendo oggi Amazon, per il Chromebook targato ASUS ch potrai avere con 170 euro in meno rispetto al suo prezzo. Non c’è assolutamente tempo da perdere, l’offerta è unica e finirà presto. Acquista adesso ASUS Chromebook a soli 179 euro, invece che 349 euro.

Questo bellissimo notebook si fa apprezzare sicuramente per l’ottimo rapporto qualità prezzo. ASUS non delude quando si parla di portatili. Infatti non sacrifica anche in questo caso le performance, che sono ottime, per un notebook che paghi meno di uno smartphone.

Versatile, leggero e prestazioni di tutto rispetto, per chi vuole un portatile con cui lavorare, studiare e guardare contenuti multimediali, senza svenarsi. Approfitta dell’offerta di Amazon e metti subito nel tuo carrello ASUS Chromebook a soli 179 euro.

ASUS Chromebook: rapido e funzionale

ASUS Chromebook monta un processore Intel Celeron N3350 che arriva a una frequenza massima di 2.40 GHz. Ha una scheda integrata Intel Graphics 500, che pur non essendo un fulmine di guerra, garantisce un ottima fluidità nelle immagini e supporta anche diversi giochi recenti.

Grazie al sistema operativo Chrome OS, avrai un portatile veloce e fluido, sempre aggiornato e con un antivirus preinstallato per la protezione da malware. Ha una cerniera flessibile a 180° così che lo puoi sistemare nel modo più congeniale in base a ciò che stai facendo.

Include anche una fotocamera con risoluzione HD 720p, ideale per le videoconferenze. È inoltre dotato di una porta USB-A e una porta USB-C. Connessione veloce e stabile grazie alla WiFi 802.11ac dual-band e fino a 10 ore di autonomia senza attaccare il caricatore.

Non perdere l’occasione di avere un ottimo portatile senza spendere un occhio della testa. Oggi è anche in offerta su Amazon a un prezzo davvero vantaggioso. Acquista ora ASUS Chromebook a soli 179 euro, invece che 349 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.