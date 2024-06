Astria Ascending per PS5: un'avventura MAGICA (-27%)

Lanciati nell’epica avventura di Astria Ascending, un JRPG maturo ed emozionale ora disponibile per Playstation 5 con uno sconto imperdibile del 27% su Amazon. In questo gioco, esplorerai un vasto mondo sull’orlo del precipizio, vivendo un’esperienza unica grazie a una storia ricca di combattimenti strategici a turni e personalizzazioni approfondite. La splendida grafica 4K, interamente disegnata a mano, rende ogni scena un capolavoro visivo. Non perdere questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 29,00 euro, anziché 39,99 euro.

Astria Ascending per PS5: preparati a rimanere incollato allo schermo

Astria Ascending ti invita a conoscere un cast di personaggi indimenticabili. Potrai scegliere tra otto eroi personalizzabili, ciascuno appartenente a razze diverse e dotato di abilità uniche. Con ben 20 classi tra cui scegliere, potrai creare una squadra eroica pronta a sacrificare tutto per salvare il mondo. Ogni personaggio porta con sé un bagaglio di storie e abilità che arricchiscono l’esperienza di gioco, rendendo ogni battaglia e interazione un momento da ricordare.

Il vasto mondo di Orcanon ti aspetta, con le sue cinque città uniche e oltre 20 dungeon pericolose. Ogni città è popolata da creature straordinarie e offre una gamma di minigiochi divertenti, tra cui shoot ’em up, un originale gioco di carte a tema fantasy e avvincenti enigmi ambientali. Con oltre 50 ore di gioco, Astria Ascending garantisce un’esperienza immersiva che terrà incollati gli appassionati del genere.

Il sistema di combattimento a turni è uno dei punti di forza del gioco, offrendo scontri appassionanti contro più di 200 mostri diversi. Colleziona ed evoca in battaglia delle bestie leggendarie e potenzia i tuoi personaggi per sfruttare i leggendari Cosmo Break, attacchi devastanti che possono cambiare le sorti di uno scontro. La strategia e la pianificazione sono fondamentali, e ogni battaglia rappresenta una sfida che premia la tua abilità tattica.

Non lasciarti sfuggire l’occasione di vivere questa straordinaria avventura su Playstation 5. Astria Ascending è disponibile oggi con uno sconto del 27% su Amazon. Un’opportunità unica per immergerti in un mondo affascinante, al prezzo ridicolo di soli 29,00 euro.