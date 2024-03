Assassin's Creed: Valhalla (PS5) costa solo 18,90€ su Amazon

Se avete appena comprato una PlayStation 5 nuova di zecca e siete alla ricerca di un videogame adrenalinico con cui passare ore ed ore spensierate, non potete non prendere in considerazione il favoloso Assassin’s Creed: Valhalla, anche perché costa solo 18,90€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Fate presto se siete interessati/e all’acquisto, anche perché a questa cifra risulta essere un best buy senza paragoni e senza compromessi. Questo titolo vi catapulterà in un mondo di miti, azione e conquiste vichinghe, siete pronti?

Assassin’s Creed Valhalla su Amazon: prendetelo adesso

In Assassin’s Creed Valhalla vestirete i panni di Eivor, un vichingo leggendario determinato a stabilire un nuovo insediamento in Inghilterra e sarete tenuti ad esplorare vasti territori, dalla brulla campagna inglese alle maestose città anglosassoni, immergendovi in un mondo ricco di storia e mitologia nordica. Siete pronti quindi a brandire spade, asce e scudi in combattimenti brutali e viscerali? Non dimenticate che dovrete affrontare nemici feroci in scontri all’ultimo sangue, utilizzando tattiche di combattimento avanzate e abilità uniche per emergere dall’ombra. Inoltre, questo capitolo della saga vi darà la libertà di giocare come meglio preferirete, seguendo la strada dell’onore e dell’espansione del tuo insediamento, o abbracciando il lato oscuro come un abile assassino, eliminando silenziosamente i nemici con astuzia e precisione. Potrete anche fondare il vostro insediamento vichingo e trasformarlo così, da un piccolo accampamento in una grande città.

Con una trama avvincente e missioni secondarie appassionanti, Assassin’s Creed Valhalla è il videogame perfetto per passare ore e ore di azione e divertimento. Il prezzo di 18,90€ su Amazon è un’opportunità da non perdere e grazie al servizio di Prime, riceverete il gioco rapidamente e in modo sicuro direttamente a casa vostra o presso un luogo da voi designato. Cosa aspettate a prenderlo? Fate in fretta prima che terminino le scorte o prima che finisca la promo dedicata: a questa cifra è irrinunciabile.