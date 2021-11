Assassin's Creed Valhalla: prezzo bomba su Amazon per la Limited Edition Xbox

In questi giorni di del Black Friday in anticipo, arriva un piccolo affare sull’ultimo capitolo della saga più apprezzata di Ubisoft: Assassin’s Creed Valhalla Limited Edition per Xbox. Si tratta di uno dei capitoli più apprezzati della serie grazie ad un protagonista diverso dal solito, un vichingo, ed ai miglioramenti apportati al gameplay.

Assassin's Creed Valhalla: caratteristiche

Assassin’s Creed Valhalla narra le avventure di Eivor, sbarcato in Inghilterra e pronto a fare razzia così come nell’indole vichinga. Una delle novità fondamentali del gioco sono proprio le battaglie corali, in cui dovrai assaltare le abbazie inglesi per sottrarre risorse. Valhalla aggiunge, infatti, nuove dinamiche che includono la costruzione di un insediamento. L’edizione esclusiva per Amazon include il pacchetto “Insediamento del Berserker” oltre ad un lupo destriero esclusivo ed un set di rune. In questo caso le cavalcature assumono un ruolo primario, dovuto alla vastità della mappa che include tre città completamente esplorabili: Londra, York e Winchester. In sostanza si tratta di uno dei capitoli più ambiziosi di Assassin’s Creed, merito del numero di contenuti davvero elevato che il gioco riesce ad offrire.

Naturalmente non mancano tutti gli elementi RPG introdotti negli anni, con un sistema di progressione stavolta più profondo. Continua la tradizione dell’albero delle abilità, in questo caso ispirato alle costellazioni. Stavolta, però, vengono rivisti gli equipaggiamenti che acquisiscono un ruolo rilevante poiché caratterizzeranno la tua personale esperienza di gioco. In sostanza si tratta di un notevole passo avanti rispetto ai capitoli precedenti che perfeziona tutti gli aspetti introdotti in maniera più acerba negli altri giochi. La versione Xbox, come ormai tutti i titoli in uscita per le piattaforme Microsoft, offre il vantaggio di poter essere giocata sia sulla vecchia generazione che su quella attuale. È sufficiente acquistare una volta il titolo, ed ottenerne la disponibilità su tutte le console compatibili. Ragione per cui, che tu possieda una Xbox One, One X, o Series XS, la versione da acquistare è sempre la stessa.

Su Amazon, grazie ad uno sconto del 46%, Assassin’s Creed Valhalla Limited Edition per Xbox è disponibile a soli 32,98 euro per un risparmio di quasi 30 euro sul prezzo di listino. In alternativa, è disponibile anche la versione Play Station 4 allo stesso prezzo.