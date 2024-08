Assassin's Creed Valhalla per Xbox One: sconto FOLLE del 60%

Assassin’s Creed Valhalla per Xbox One è ora disponibile su Amazon con uno sconto eccezionale del 60%. Questa è l’occasione perfetta per immergersi nell’epica avventura vichinga offerta da Ubisoft. Non perdere tempo e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 19,96 euro, anziché 49,99 euro.

Assassin’s Creed Valhalla per Xbox One: un affare che non puoi perdere

In Assassin’s Creed Valhalla, potrai scrivere la tua saga vichinga. Le avanzate meccaniche RPG ti permettono di creare e far evolvere il tuo personaggio come preferisci, influenzando il mondo che ti circonda con ogni scelta. Dalle alleanze politiche alle strategie in battaglia, dai dialoghi alla gestione dell’equipaggiamento, ogni decisione rende il tuo personaggio unico e crea una nuova pagina nella Storia.

Il gioco offre uno stile di combattimento viscerale. Potrai impugnare un’arma diversa in ciascuna mano, che sia un’ascia, una spada o uno scudo, e vivere lo spietato stile di combattimento dei vichinghi. Che tu scelga di decapitare brutalmente i nemici, sterminarli da lontano o assassinarli senza farti vedere con la lama celata, ogni battaglia sarà un test delle tue abilità. Affronta la più ampia e letale gamma di nemici mai vista prima in un capitolo di Assassin’s Creed.

L’esperienza di gioco si estende in un vasto mondo aperto medievale. Naviga dagli scoscesi e misteriosi fiordi della Norvegia fino agli incantevoli ma minacciosi regni d’Inghilterra e oltre. Vivi la vita dei vichinghi: pesca, caccia, partecipa a bevute da competizione e tanto altro. La tua avventura sarà arricchita da leggendari assalti su larga scala contro le truppe e le fortezze sassoni per tutta l’Inghilterra. Guida il tuo clan in attacchi a sorpresa dalla tua nave, razzia i territori nemici e offri le ricchezze depredate alla tua gente.

Espandi il tuo insediamento costruendo e potenziando edifici personalizzabili come la caserma, la fucina del fabbro e la bottega del tatuatore. Recluta nuovi membri per il tuo clan e rendi unica la tua esperienza vichinga. Inoltre, potrai creare e caratterizzare il tuo personaggio, trasformandolo nella guida leggendaria del tuo clan e facendolo combattere fianco a fianco coi tuoi amici online durante le loro razzie.

Con uno sconto del 60% su Amazon, Assassin’s Creed Valhalla è un affare imperdibile per ogni appassionato di avventure epiche e combattimenti storici. Non perdere l’opportunità di vivere una delle esperienze di gioco più coinvolgenti degli ultimi anni. Acquistalo subito al prezzo stracciato di soli 19,96 euro e inizia la tua leggenda vichinga.