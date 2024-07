Assassin's Creed Mirage ancora al prezzo PRIME DAY su Amazon!

Benché sia finito da pochi giorni il Prime Day su Amazon, le mine non sono ancora concluse! E se volevi giocare l’ultimissimo Assassin’s Creed Mirage sulla tua PS5, ma sei arrivato in ritardo, non preoccuparti: è ancora scontato del -39%! Grazie all’offerta a tempo potrai pagarlo solamente 27,99€, proprio come nel Prime Day.

Tutte le caratteristiche di Assassin’s Creed Mirage

In questo nuovo capitolo, Ubisoft ci riporta alle origini della saga con un gameplay più concentrato sull’azione e sulla furtività. La splendida ricostruzione della Baghdad medievale ti lascerà senza fiato: una città dove ogni angolo nasconde segreti e pericoli. Potrai saltare da un tetto all’altro, sfrecciare tra i vicoli e eliminare le tue vittime con l’eleganza e la precisione che contraddistinguono gli Assassini.

L’edizione del lancio, disponibile in esclusiva su Amazon.it, è un must-have per tutti gli appassionati della saga. Oltre al gioco base, include una mappa dettagliata di Baghdad per guidarti nelle tue esplorazioni e un set di tre litografie, che ti permetteranno di portare un pezzo di questa avventura indimenticabile nella tua casa.

Il protagonista Basim, come scopriremo nel corso della storia, ha una connessione speciale con gli Isu, una civiltà antica e avanzata. Questa connessione gli conferisce abilità uniche, come la capacità di vedere attraverso gli occhi di altri e di manipolare la realtà in misura limitata. E, ovviamente, man mano che progredisce nel gioco, acquisirà nuove abilità e potenziamenti, diventando sempre più potente e letale.

Vivi la tua nuovissima avventura videoludica nei panni dell’Assassino Basim, grazie a Assassin’s Creed Mirage Launch Edition a soli 27,99€, nella sua versione PS5!