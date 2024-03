Aspirapolvere wireless e sterilizzatore UVC: combo a prezzo BOMBA (42€)

Un solo kit per pulire a fondo i pavimenti, i materassi, le poltrone, i tappeti e altre superfici. Un potente aspirapolvere wireless, in kit con accessorio per la sterilizzazione UVC. In mega promo su eBay, puoi portare tutto il set a casa a 42€ circa appena: metti il prodotto nel carrello e – prima di completare il tuo ordine – applica il codice ” MARZO24 “. Le spedizioni sono super veloci e gratuite, ricevi tutto in una manciata di giorni.

Da un lato hai un potente sistema di aspirazione potente e versatile, perfetto per eliminare polvere e sporcizia dal pavimento e da ogni angolo e fessura. Diversi minuti di autonomia a disposizione, senza il vincolo dei cavi. Dall’altra, un comodissimo accessorio con sistema di sterilizzazione UV-C in grado di sanificare ed eliminare gli acari fino al 99%. La soluzione perfetta per la pulizia di materassi, tappeti, divani e non solo.

In promozione, questo eccezionale kit puoi prenderlo a prezzo ridicolo da eBay. Metti adesso nel carrello set aspirapolvere senza fili con sterilizzatore UVC e – prima di completare il tuo ordine – applica il codice ” MARZO24 “. Lo porti a casa a 42€ circa appena e lo ricevi in modo super veloce e gratuito, nel giro di pochi giorni. Fai molto in fretta però, la disponibilità è limitata.