Aspirapolvere senza fili a 99 euro: BOMBA AMAZON con il 44% di sconto

Oggi l’aspirapolvere senza fili INSE è in vendita su Amazon con uno sconto del 44%, a soli 99,99 euro invece di 179,99 euro. Questo è il momento perfetto per rendere la tua routine di pulizia più efficiente ed efficace.

L’aspirapolvere a batteria INSE è dotato di un motore migliorato che offre una potente aspirazione in modalità massima. Ogni pello di animale domestico, ogni granello di lettiere per gatti, e ogni briciola di cibo per animali non saranno più un problema.

Aspirapolvere senza fili in offerta: completo di tutto

Sia che tu abbia pavimenti in legno, tappeti, scale, letti, tende, mobili, auto o camper, questo aspirapolvere a batteria ti offrirà un risultato impeccabile. E il tutto con meno calore e un rumore ridotto di soli 65 dB, garantendo un ambiente di pulizia silenzioso e confortevole.

Grazie alla batteria a 6 celle da 2200 m-A-h ad alta capacità, l’elettrodomestico ti garantisce dai 30 a 45 minuti di pulizia continua in modalità standard e da 12 a 20 minuti in modalità massima. E la batteria è rimovibile e ricaricabile, offrendoti la flessibilità di ricaricarla dentro o fuori dall’aspirapolvere. Se desideri prolungare l’autonomia, puoi sempre acquistare confezioni di ricambio.

La spazzola per pavimenti motorizzata 2-in-1 di questo aspirapolvere è un’opera di ingegneria intelligente. Con rotazioni laterali di 150° e movimenti verso l’alto e verso il basso di 90°, potrai raggiungere gli angoli più remoti e invisibili sotto i mobili. Le 4 luci a LED integrate rendono visibili anche gli angoli più bui, assicurando che nessuna particella di polvere sia al sicuro.

La filtrazione a 5 stadi ad alta efficienza è infine un vero e proprio campione di pulizia. Cattura il 99,99% delle particelle fini fino a 0,1 micron, separando efficacemente lo sporco grazie a un sistema di filtrazione a ciclone completamente sigillato. Con la pulizia regolare del filtro HEPA, la tua esperienza di pulizia sarà sempre al massimo livello.

Non c’è motivo di aspettare. Acquista l’aspirapolvere senza fili INSE oggi stesso su Amazon e risparmia il 44% sul prezzo originale, pagando solo 99,99 euro. Non lasciare che la polvere e i detriti ti abbattano. Ottieni una pulizia potente, una casa più fresca e un ambiente più sereno, grazie all’efficacia di INSE.

