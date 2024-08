Aspirapolvere senza fili da 45Kpa e oltre 1 ora di autonomia in SCONTO di 70€

Le scope elettriche sono certamente una delle migliori soluzioni per pulire i pavimenti senza sforzo e in poco tempo ma purtroppo, se non spendi una barcata di soldi, hanno batterie che durano poco. Oggi però ti segnalo una promozione che ti permette di avere questo aspirapolvere senza fili potentissimo con batteria gigante a soli 149,44 euro, invece che 219,96 euro. Per avere questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina.

Anche se potresti non visualizzarlo, sul prezzo originale c’è un ribasso del 22% che, sommato allo scontro con il coupon, ti permette di risparmiare oltre 70 euro sul totale. E se preferisci questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Aspirapolvere senza fili super potente con batteria infinita

Sono sicuramente queste due le caratteristiche principali di questo aspirapolvere senza fili che lo rendono uno dei migliori acquisti di oggi, oltre al prezzo vantaggioso. Stiamo parlando della sua incredibile potenza da 45 Kpa che gli consentono di aspirare di tutto in una sola passata. E grazie alla sua spazzola anti-groviglio non avrei nessun problema.

È maneggevole e possiede un pratico display LED dove puoi visualizzare la batteria residua, le funzioni impostate e dove puoi aumentare la velocità di aspirazione. Grazie alla sua batteria da 2500 mAh è in grado di durare oltre 1 ora con una ricarica completa. E in confezione troverai diversi accessori per pulire su tutte le superfici.

Non perdere tempo perché a una cifra del genere lo vorranno tutti. Dunque prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo aspirapolvere senza fili a soli 149,44 euro, invece che 219,96 euro. Per averlo a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.