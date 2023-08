Aspirapolvere Rowenta sotto i 100€: zero fili, super POTENTE

Pulisci casa in una sola passata e nei modi più semplici grazie a questo aspirapolvere Rowenta che non te ne fa mancare neanche una. Comodissimo quanto leggero, è un vero e proprio salvavita oltre ad occupare zero spazio.

Ora che è in doppio sconto su Amazon è praticamente un affare. Non solo lo trovi scontato del 43% ma con il coupon che spunti, il prezzo è letteralmente dimezzato e lo porti a casa ad appena 99€. Cosa stai aspettando?

Con le spedizioni Prime ricevi il pacco a casa in quattro e quattr’otto senza costi aggiuntivi.

Rowenta ti salva dalla pigrizia con il suo aspirapolvere

Non puoi non amarlo, una volta che lo provi questo aspirapolvere senza fili diventa il tuo nuovo migliore alleato. Si tratta ovviamente di un modello verticale quindi oltre a occupare zero spazio e a poterlo riporre dove meglio vuoi, è anche leggero e semplice da maneggiare risultando pratico anche per chi ha qualche anno in più.

Con 45 minuti di autonomia puoi pulire tutta la tua casa senza doverti fermare o prendere pause. Non hai neanche problemi di sacchetto visto che ha un comodissimo contenitore che svuoti in totale semplicità con una mossa.

Se te lo stai chiedendo, poi, arriva con la sua base da muro così lo appendi e lo ricarichi in una volta sola.

Per ultimo ma non per importanza, ti faccio sapere che è presente altresì una luce LED che ti aiuta a vedere lo sporco residuo in modo ancora più facile ed effettivo.

Non perdere la tua occasione ma porta subito a casa questa aspirapolvere Rowenta senza fili a soli 99€ con il coupon che spunti su Amazon.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.