Aspirapolvere Dyson V15: sconto UFFICIALE di 150 euro su eBay

Rivoluziona per sempre le pulizie di casa e fatti un meraviglioso regalo con l‘aspirapolvere senza fili Dyson V15: il re degli elettrodomestici per le pulizie domestiche che oggi puoi acquistare su eBay con uno sconto ufficiale di 150 euro presso lo store di Dyson stessa. Con la spedizione gratuita lo riceverai in appena 48 ore.

Aspirapolvere Dyson V15: il re degli aspirapolvere senza fili

Dyson V15 si presenta, senza timore, come il nuovo standard in fatto di aspirapolvere senza filo: non solo è incredibilmente potente, ma è anche estremamente intelligente.

Grazie al laser integrato, rivela le particelle microscopiche di polvere che sono altrimenti invisibili all’occhio umano. Un sensore piezoelettrico monitora costantemente la dimensione delle particelle di polvere, garantendo una pulizia accurata e approfondita.

Il motore Dyson Hyperdymium, che genera una potenza di aspirazione fino a 230AW, si adatta automaticamente alle diverse superfici e aumenta la potenza di aspirazione quando rileva una maggiore quantità di polvere, garantendo una pulizia profonda in ogni angolo della casa. Lo schermo LCD fornisce prove visibili della pulizia, consentendo di monitorare facilmente il livello di pulizia raggiunto.

Dotato di una batteria avanzata a sette celle, il Dyson V15 offre fino a 60 minuti di autonomia, consentendo di pulire l’intera casa senza interruzioni. Con la sua praticità senza fili, è l’ideale per affrontare ogni sfida di pulizia, dai pavimenti ai tappeti e oltre. Approfitta di questo sconto ufficiale e risparmia subito 150 euro su eBay.