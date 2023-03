Aspirapolvere Dyson V12 scontata del 18%, il prezzo è SUPER

L’aspirapolvere senza filo e più leggero in commercio nonostante i 150AW di potenza d’aspirazione, la Dyson V12, è ciò che state cercando e oggi è in promozione! Non fatevi scappare questa super offerta e acquistatela su eBay a 559,00 euro con uno sconto del 18%.

Aspirapolvere Dyson V12: caratteristiche tecniche

Dyson V12 con una potenza di 545 W e un peso di soli 2,2 kg è l’aspirapolvere che migliorerà la vostra vita quotidiana, non dovrete più preoccuparvi dello sporco in giro per casa perché grazie a questo fantastico aspirapolvere in pochi secondi riuscirete a pulire tutto. Super leggero e senza fili, il Dyson V12 vi dà la possibilità di pulire ovunque voi vogliate grazie anche a tutti gli accessori disponibili all’interno della scatola.

Troverete ben 8 accessori inclusi, tra cui la spazzola con luce integrata che rende visibile la polvere più nascosta, la spazzola Motorbar per i tappeti e la Mini turbo spazzola anti-groviglio, ideata per catturare i capelli e i peli di animali dalle superfici morbide e dagli spazi ristretti. Presente anche la spazzola multifunzione per qualsiasi cosa e il tubo flessibile adatto ad ogni angolo della casa, la spazzola delicata anti-graffio così da non rovinare nessuna superficie, in più è presente la bocchetta a lancia per gli spazzi più stretti. Inoltre, il super schermo LCD riporta le informazioni in tempo reale, misurando e contando costantemente le particelle di polvere.

Non dovrete preoccuparvi se si scarica perché ha un’autonomia di ben 60 minuti in modalità ECO e sarà possibile ricaricarla grazie alla stazione di ricarica presente da poter fissare al muro. È molto facile da utilizzare e pulire in quanto lo svuotamento del contenitore è veloce grazie al meccanismo a grilletto che permette di espellere la polvere senza entrare in contatto con lo sporco. Caratterizzata da un Motore Dyson Hyperdymium, potente e leggero che genera fino a 125.000 giri/min per aspirare polvere e detriti di grandi dimensioni.

Un’ottima soluzione ai vostri problemi di sporco a casa e pulire diventerà divertente e facile grazie al Dyson V12 che potrà essere vostro a 559,00 euro con uno sconto del 18%. Inoltre, potrete usufruire della spedizione e reso gratuito.

