Il Dyson Cinetic Big Ball Multifloor 2 è in offerta su eBay ad un prezzo leggendario

Il Dyson Cinetic Big Ball Multifloor 2 è un aspirapolvere potente e versatile, ideale per chi cerca un dispositivo in grado di gestire vari tipi di superfici. Oggi è in offerta su eBay ad un prezzo imperdibile: lo paghi meno di 330€, grazie ad un generoso sconto del 18%.

Questo modello sfoggia la nuova tecnologia Cinetic, che utilizza 36 punte ciclone vibranti per separare efficacemente polvere e detriti senza la necessità di un filtro, eliminando così la manutenzione regolare e garantendo una potenza di aspirazione costante durante l’uso.

Il design a sfera del Dyson Cinetic Big Ball Multifloor 2 permette al dispositivo di raddrizzarsi automaticamente se si ribalta, offrendo un’esperienza di pulizia senza interruzioni. Questo modello è dotato di una spazzola pneumatica che si adatta automaticamente a diversi tipi di pavimenti, rendendolo ideale per tappeti, pavimenti duri e superfici miste. Include accessori come la spazzola combinata e la spazzola per scale, aumentando la sua versatilità per la pulizia di diverse aree della casa.

In termini di prestazioni, l’aspirapolvere ha una potenza di aspirazione impressionante di 250 AW, che lo rende particolarmente efficace per rimuovere polvere fine, peli di animali e altri allergeni. Il sistema di svuotamento igienico del contenitore della polvere, che facilita la pulizia senza dover toccare i detriti. Il contenitore ha una capacità di 1,6 litri, il che è sufficiente per più sessioni di pulizia prima di dover essere svuotato.

Nonostante il prezzo elevato, il Dyson Cinetic Big Ball Multifloor 2 giustifica il costo grazie alla sua potenza, versatilità e facilità d’uso. In altre parole: è semplicemente una delle migliori opzioni in commercio. Non perdere questa offerta clamorosa e fallo subito tuo risparmiando.