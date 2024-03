Aruba Hosting: piano WordPress a partire da 19,90€ il primo anno

Aruba Hosting rappresenta uno dei punti di riferimento in Italia per quanti hanno un sito web già avviato o stanno lanciando un nuovo progetto online. A proposito di questo, sono numerose le offerte disponibili sullo store ufficiale: tra queste segnaliamo quella che ha per protagonista Hosting WordPress Gestito Smart, il piano hosting con WordPress pre-installato dal miglior rapporto qualità-prezzo, in offerta a partire da 19,90 euro il primo anno (+IVA). Al termine dei primi 12 mesi il piano si rinnova a 79 euro l’anno, a meno che non si decida di disdire (la disdetta non prevede costi aggiuntivi).

Con Aruba Hosting il piano WordPress Gestito Smart è in offerta da 19,90€ il primo anno

Hosting WordPress Gestito Smart rappresenta la soluzione di Aruba ottimizzata per i siti con WordPress, con il vantaggio di aggiornamenti e backup automatici. Il piano include 5 caselle e-mail da 1 GB, l’integrazione di HiSpeed Cache per accelerare il sito e un database MySQL con backup.

Aruba Hosting sottolinea che si tratti di una soluzione consigliata per i siti web che presentano un traffico mensile fino a un massimo di 50.000 visitatori.

Tra i principali punti di forza della soluzione hosting si annovera l’ambiente di staging, cioè uno spazio dove è possibile testare in anteprime tutte le modifiche al sito prima di pubblicarle online. A questo si aggiunge anche il già citato sistema HiSpeed Cache, che va a migliorare in maniera sensibile la velocità di caricamento delle pagine del sito web, favorendo così una migliore esperienza utente e di conseguenza un più alto posizionamento nel motore di ricerca Google.

Il piano WordPress Gestito Smart di Aruba Hosting è in offerta a partire da 19,90 euro per il primo anno: puoi sottoscrivere la promo tramite la pagina dedicata del sito ufficiale.