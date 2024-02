Aruba Hosting: apri un sito web con WordPress a soli 19,90€ per il primo anno

Aruba Hosting è una delle migliori soluzioni hosting per chi vuole aprire un nuovo sito web. Oltre a garantire prestazioni superiori alla media in termini di velocità e sicurezza, offre infatti piani a prezzi ultra-concorrenziali.

Tra le ultime offerte di Aruba nella sezione Hosting e Domini segnaliamo quella che ha per protagonista il piano Smart Hosting WordPress Gestito, in promo a 19,90 euro per il primo anno, allo stesso prezzo della soluzione base Hosting WordPress. Il vantaggio del primo pacchetto è di non dover pensare agli aggiornamenti, gestiti in automatico lato server.

Aruba Hosting: il piano Smart WordPress Gestito in offerta a 19,90 euro per il primo anno

Il piano Smart Hosting WordPress Gestito offre tutta una serie di servizi importanti per chi si trova alle prime armi o ha poco tempo da investire negli aspetti più tecnici della gestione di un sito web. A partire da WordPress preinstallato, con certificato SSL DV incluso.

Incluso nel prezzo annuale anche l’impiego di HiSpeed Cache, un servizio che ha l’obiettivo di rendere il sito più veloce. E c’è anche il supporto al protocollo di sicurezza HTTP/2, indispensabile per non ricevere una penalizzazione dai motori di ricerca come Google.

In aggiunta a tutto questo si annoverano le caselle di posta elettronica illimitate, più gli aggiornamenti e backup automatici della piattaforma. Infine, in caso di bisogno, è disponibile un supporto avanzato tutti i giorni della settimana.

Il piano Smart di Aruba Hosting è in promo a 19,90 euro per i primi 12 mesi, allo stesso prezzo del piano base. L’offerta è a tempo limitato, potrebbe scadere tra poco.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.