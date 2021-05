Secondo le ultime indiscrezioni emerse in rete, sembra che la MIUI 13 verrà lanciata a giugno ma pare che la serie Mi 9 non verrà aggiornata. Questo sarebbe un duro colpo per i possessori dei dispositivi top di gamma usciti neanche due anni or sono.

MIUI 13 a giugno, ma non per tutti

Xiaomi ha recentemente svelato la versione MIUI 12.5 Stable e l’aggiornamento non è stato nemmeno trasferito a tutti i modelli idonei. Il secondo round di OTA push è previsto per giugno.

La società ha rivelato che la MIUI 12.5 è simile a un importante aggiornamento OTA, ma i fan di Mi stanno già aspettando MIUI 13. Il gigante tecnologico cinese dovrebbe lanciare il nuovo firmware a breve.

Le voci sono attualmente in fermento con i rapporti secondo cui la ROM personalizzata MIUI 13 di nuova generazione è prevista per il rilascio nel secondo trimestre di quest’anno. Una data di rilascio specifica è stata addirittura indicata come venerdì 25 giugno 2021.

Secondo MyDrivers, la fonte ha anche rivelato che Xiaomi non fornirà aggiornamenti MIUI 13 per alcuni modelli abbastanza vecchi, vale a dire la serie Mi 9 2019, il Mi Mix 3, la serie Redmi Note 8 e la serie Redmi 8. Allo stato attuale, l’aggiornamento MIUI 12.5 è stato rilasciato al Mi 9 SE (tra il primo lotto di modelli per ottenere l’aggiornamento). Anche le serie Mi MIX 2S e Mi 8 verranno aggiornate alla MIUI 12.5 nel prossimo futuro, ma questi modelli non vedranno la nuova ROM ufficiale.

La fonte non ha rivelato i dettagli delle funzionalità che il software personalizzato MIUI 13 porterà in tavola, ma ci aspettiamo una nuova schermata di blocco, l’interfaccia principale rinnovata, una schermata negativa, effetti di animazione, fluidità, privacy e sicurezza, nonché un aumento della durata della batteria.

Non ci sono ancora notizie ufficiali da parte di Xiaomi sul programma di rilascio della MIUI 13. Non appena ne sapremo di più, vi faremo sapere. Restate connessi.

