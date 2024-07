ARK Survival Evolved per Switch: un'AVVENTURA epica ti aspetta (-14%)

ARK: Survival Evolved per Nintendo Switch porta i giocatori in un mondo preistorico avvincente e ricco di sfide. Oggi è l’occasione perfetta per immergersi in questa esperienza unica, grazie al super sconto del 14% su Amazon. Approfitta subito di questa occasione e fallo tuo al prezzo speciale di soli 31,84 euro, anziché 36,88 euro.

ARK Survival Evolved per Switch: preparati a rimanere incollato allo schermo

In ARK: Survival Evolved, sei naufragato su un’isola misteriosa chiamata ARK. Il gioco richiede di utilizzare la tua astuzia per sopravvivere in un ambiente ostile, dove la caccia, la raccolta di risorse, la creazione di oggetti e la costruzione di rifugi sono fondamentali per sostenere le condizioni atmosferiche variabili. Ma non è tutto: oltre a questi elementi di sopravvivenza, il gioco offre un’esperienza unica con la possibilità di interagire con creature primitive, inclusi i mastodontici dinosauri.

Una delle caratteristiche più affascinanti del gioco è la capacità di addomesticare, addestrare e cavalcare dinosauri. Con oltre 50 specie disponibili dal primo giorno di Accesso Anticipato e oltre 100 pianificate per il rilascio finale, ARK offre un ecosistema vivente e dinamico. La cattura di queste creature è un processo che richiede abilità e pazienza: devi stordire la creatura selvaggia fino a renderla incosciente e poi curarla con il cibo appropriato. Una volta addomesticati, questi animali possono essere comandati e addestrati in vari modi, acquisendo esperienza e consumando cibo, proprio come veri animali domestici.

Gli animali in ARK non solo ti assistono nel trasporto di oggetti ed equipaggiamenti, ma possono anche essere cavalcati. Immagina di volare sopra le montagne innevate a dorso di uno Pterodattillo, di gareggiare nella giungla con un branco di raptor o di irrompere in una base nemica sfoderando la potenza di un Brontosauro. Questo ecosistema dinamico presenta gerarchie di predatori e prede, dove ogni creatura lotta per dominare e sopravvivere.

Inoltre, il gioco permette l’allevamento e la selezione delle generazioni successive di dinosauri, un processo che include sia l’incubazione delle uova che la gravidanza. Questo aggiunge un ulteriore livello di profondità e strategia al gioco, permettendo di crescere cuccioli di dinosauro e di creare una vera e propria dinastia preistorica.

ARK: Survival Evolved per Nintendo Switch è più di un semplice gioco di sopravvivenza. È un’avventura epica che ti permette di vivere come un vero esploratore preistorico, interagendo con creature magnifiche e sopravvivendo in un mondo selvaggio. Non perdere l’occasione di acquistarlo oggi su Amazon con uno sconto imperdibile del 14%, al prezzo ridicolo di soli 31,84 euro.